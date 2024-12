CIVITAVECCHIA – Acea Ato2 comunica che, essendo stata riscontrata una copiosa perdita sul tratto Tarquinia-Civitavecchia, nel terreno confinante con il sito “Filtri Aurelia” a Civitavecchia che sta determinando un’importante riduzione della portata idrica addotta, lunedì 18 dicembre (compatibilmente con le condizioni atmosferiche) verrà interrotto il flusso idrico dalle 7 per consentire al personale consortile di effettuare le necessarie attività per la risoluzione della problematica.

Interessate all’interruzione saranno le seguenti strade/zone: Borgata Aurelia; via Aurelia Nord e La Scaglia; Pantano e Sant’Agostino; Area Industriale (via Alfio Flores, via Siligato, via La Rosa); Ponton dei Rocchi, Santa Lucia e Cimitero Nuovo. Salvo imprevisti, l’intervento dovrebbero ultimarsi nella stessa mattinata.

Per ogni informazione si può chiamare il numero verde 800.130.335 o visitare il sito www.gruppo.acea.it.