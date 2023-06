CIVITAVECCHIA – L’amministrazione comunale incontra i cittadini di Borgata Aurelia per parlare della recente acquisizione dell’area da parte del comune di Civitavecchia. Un incontro informale, accanto alla chiesa di San Pietro, per spiegare ai residenti quali saranno gli step successivi, quelli a seguito dell’acquisizione gratuita al patrimonio indisponibile del Comune degli immobili di uso pubblico all’interno di Borgata Aurelia, dal vecchio proprietario Marzano. Presenti il delegato Daniele Lucarelli, il sindaco Ernesto Tedesco, il vicesindaco Manuel Magliani e il consigliere comunale Mirko Mecozzi. Al termine dell’incontro gli esponenti dell’amministrazione presenti hanno incaricato il delegato di raccogliere tutte le richieste dei residenti, di stilare una lista e di portarla all’attenzione del Pincio. Il delegato ha sottolineato che si tratta di un primo importante passo, anche se ora non possiamo «immaginare che tutto quello che non è stato fatto negli anni possa essere fatto in pochi mesi, ci vorrà del tempo». «Oggi Daniele - ha spiegato Mecozzi - è riuscito ad avere questo grande risultato. Ringrazio la giunta a partire dall’ex assessore Roscioni, fino all’assessore al demanio Picca (assente per motivi istituzionali, ndr). Quella del delegato è una voce che ascoltiamo quotidianamente. Tedesco è fautore di questa delibera che, mi duole dirlo, è stata votata solo da noi maggioranza». Il sindaco Tedesco ha ricordato come la possibilità di interventi spot nell’area abbia creato a tutti grandi difficoltà e «quando c'è stata l’interlocuzione con gli eredi Marzano si è aperta una possibilità insperata. Per noi - ha detto - è un momento storico e importante. Vogliamo cercare di rendere qualcosa di concreto che serva ai cittadini. Quando si è aperta questa possibilità noi la abbiamo cavalcata assumendoci anche responsabilità anche economiche. Immaginiamo cosa può significare anche per un discorso turistico. Non immaginiamo però nuove edificazioni, non ci sara altro asfalto, resterà una città giardino. Ci tenevo ad essere qui». Per Borgata Aurelia sono stati destinati undici milioni di euro, uno per quest’anno, un altro per il 2024 e 9 per il 2025, con i fondi del Pnrr.

©RIPRODUZIONE RISERVATA