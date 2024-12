Bollette elettriche e del gas: nel 2023 netto calo. Anche la Tuscia risente del generale trend al ribasso dei costi energetici anche se, ovviamente, gli sbalzi del mercato sono in continua turbolenza per lo scenario internazionale e fattori come la forte tassazione nazionale. Nel mercato tutelato, a livello regionale, nel 2023, la provincia di Viterbo è risultata quarta nel Lazio per il costo medio annuo familiare della bolletta elettrica con 769 euro e sotto la media regionale di 20 euro. Prima nel Lazio è stata la provincia di Frosinone con 865 euro seguita da Latina (857 euro); Roma (778 euro); Viterbo e Rieti (756 euro). Per quanto riguarda la bolletta del gas la Tuscia nel 2023 è stata sempre la quarta provincia per costo medio della bolletta con 672 euro, questa volta al di sopra della media regionale di 53 euro. Prima provincia del Lazio con il costo medio del gas più alto è stata ancora Frosinone con 828 euro, seguita da Rieti (771 euro); Latina (684); Viterbo e Roma (596). Il costo globale nella Tuscia tra luce e gas, nel 2023, è stato di 1.441 euro, superiore di 33 euro alla media del Lazio di 1.408 euro. Per quanto i consumi medi per famiglia, sempre nel 2023, Viterbo e provincia ha fatto registrare per l’energia elettrica il valore di 2.384 kWh e, per il gas, il valore medio di 722 smc. Nel complesso, la regione Lazio è stata quella che, tra il 2022 ed il 2023, ha fatto registrare i cali più sensibili per la bolletta risultando la terza con il più elevato calo: la diminuzione è stata del 34% per la fornitura elettrica e del 27% per la bolletta del gas nel mercato tutelato. «Nel 2023 abbiamo fatto i conti con bollette meno salate, con l’arrivo del 2024 assistiamo a buoni segnali sul fronte del costo delle materie prime, ma questo non significa che automaticamente le bollette caleranno», spiega Mario Rasimelli, managing director utilities di Facile.it. «Il consiglio è di continuare a monitorare i propri consumi, verificando periodicamente se sul mercato esistano offerte in grado di farci risparmiare».