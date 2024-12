CIVITAVECCHIA – È in programma una doppia seduta di consiglio comunale, che torna a riunirsi per l’approvazione di documenti tecnici e, soprattutto, per il bilancio di previsione.

Domani alle 9.30 – con seconda convocazione lunedì 12 febbraio alle 9.30 – è infatti programmata la seduta che vedrà portare all’attenzione dei consiglieri le delibere per la verifica della quantità e qualità delle aree da destinare alla residenza ed alle attività produttive e terziarie con determinazione prezzi di concessione; approvazione del piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari 2024-2026; approvazione della nota di aggiornamento al documento unico di programmazione (Nadup) per il triennio 2024-2026. Atti, questi, propedeutici all’approvazione del bilancio di previsione finanziario 2024-2026, del Nadup, delle nota integrativa e del piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio. In questo caso l’appuntamento alla Pucci è per venerdì 9 febbraio alle 9.30, con seconda convocazione per martedì 13 febbraio alle 9.30.

Giovedì 22 febbraio, invece, è già stato convocato un altro consiglio comunale: Pucci in festa per il conferimento della cittadinanza onoraria al Centro di Simulazione e Validazione dell’Esercito.