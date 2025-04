Il Comune di Viterbo conquista il settimo posto in graduatoria nel bando nazionale “Bici in Comune” con un progetto intercomunale di cicloturismo e valorizzazione della Via Francigena, presentato come capofila, in collaborazione con i Comuni di Vetralla, Sutri e Bassano Romano.

Tale progetto ha come finalità la promozione della mobilità sostenibile e la valorizzazione del tratto della Via Francigena che attraversa i quattro comuni e prevede una serie di interventi di riqualificazione e messa in sicurezza del percorso, nonché l’installazione di segnaletica informativa e direzionale. Azioni in linea con le normative dell’Associazione europea delle Vie Francigene che mirano a migliorare l’accoglienza dei pellegrini e dei cicloturisti.

Il progetto prevede anche la creazione di aree di sosta attrezzate e l’implementazione di servizi di supporto per i viaggiatori, contribuendo così allo sviluppo del turismo lento e sostenibile nella Tuscia. «Questo risultato conferma l’impegno della nostra amministrazione nel promuovere la mobilità dolce e iniziative che valorizzino il nostro patrimonio culturale e naturale – sottolinea la sindaca Chiara Frontini - La collaborazione con i comuni di Vetralla, Sutri e Bassano Romano è un esempio virtuoso di sinergia territoriale al servizio del turismo sostenibile».

«Ho collaborato alla stesura del progetto per la valorizzazione della Via Francigena nel tratto viterbese – ha aggiunto la consigliera comunale delegata alla promozione della Via Francigena e Giubileo Alessandra Croci - Sono veramente orgogliosa che questo lavoro in team con le amministrazioni di Vetralla, Sutri e Bassano Romano abbia dato i suoi frutti. Ritengo che solo lavorando insieme si possano raggiungere risultati importanti che ricadono inevitabilmente sul territorio, rendendolo sempre più fruibile e accogliente per tutti i pellegrini in cammino».

Il progetto si inserisce in un più ampio contesto di valorizzazione della Via Francigena, con l’obiettivo di sviluppare infrastrutture e servizi per accogliere al meglio i pellegrini e i turisti durante questo anno giubilare.

Il bando è stato emanato dal ministero per lo Sport e i Giovani, con il supporto del dipartimento per lo sport, in collaborazione con Sport e Salute e Anci.