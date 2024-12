CIVITA CASTELLANA - «Domani, lunedì 4 marzo, partiranno ufficialmente i lavori di manutenzione e ristrutturazione della biblioteca comunale Enrico Minio, per un investimento complessivo di 178mila euro». Lo annuncia l’assessore ai Lavori pubblici Claudio Parroccini.«L’opera di ristrutturazione e manutenzione straordinaria della biblioteca riguarderà il tetto, gli spioventi e le facciate esterne – spiega ancora - Per quanto attiene alle superfici piane, si procederà al rifacimento del manto impermeabile di protezione e al ripristino della pavimentazione di copertura, al fine di garantire il corretto convogliamento delle acque meteoriche causa di infiltrazioni negli ultimi anni. Inoltre si procederà al rifacimento della copertura del manto inclinato posto nello spazio centrale dell’edificio mediante riposizionamento e ripristino degli elementi danneggiati. Verrà rimosso, inoltre, l’intonaco danneggiato con la conseguente realizzazione di un nuovo strato di fondo e di successivi strati di finitura e tinteggiatura – aggiunge - Previsti anche il riposizionamento e la pulizia dei rivestimenti lapidei verticali e orizzontali». Le lavorazioni da eseguire comporteranno l’istituzione del divieto di sosta in via Midossi, nell’area posta a perimetrazione dell’edificio interessato come da apposita ordinanza dirigenziale.

«La ristrutturazione della biblioteca comunale rientra tra le opere che l’amministrazione Giampieri sta portando avanti – conclude – al fine di riqualificare e valorizzare il complesso immobiliare destinato ad iniziative culturali e centro di aggregazione di numerosi cittadini, soprattutto studenti».