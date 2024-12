CIVITAVECCHIA – L'amministrazione comunale punta sulla Biblioteca Comunale Alessandro Cialdi, un vero polo culturale e centro di aggregazione per tutta la comunità.

TANTI SERVIZI E ATTIVITÀ

Oltre alla tradizionale funzione di prestito libri, la biblioteca si distingue per una vasta gamma di iniziative volte a coinvolgere persone di tutte le età. Tra i servizi principali, gli utenti possono consultare libri, enciclopedie, testi per scuole superiori e universitari, quotidiani e riviste. La biblioteca offre anche la possibilità di ascoltare musica, studiare e connettersi gratuitamente a Internet, rendendola un luogo accogliente e versatile per studenti, appassionati di lettura e semplici curiosi.

Numerosi sono anche gli eventi dedicati ai più piccoli, come le letture animate e i laboratori creativi. Durante tutto l'anno scolastico, la biblioteca organizza attività di aiuto compiti per bambini e ragazzi delle scuole primarie e secondarie, con appuntamenti settimanali che favoriscono la crescita scolastica in un ambiente stimolante e sereno. Per chi desidera migliorare le proprie competenze linguistiche, è attivo un ciclo di conversazioni in italiano per stranieri.

LE PROIEZIONI CINEMATOGRAFICHE

Particolarmente apprezzate sono le proiezioni cinematografiche che si tengono ogni mercoledì pomeriggio, con la presentazione di film selezionati dagli utenti e l’opportunità di approfondire i temi trattati attraverso dibattiti. Non mancano le iniziative letterarie, come gli incontri mensili di lettura condivisa, che spaziano dai classici della letteratura alla narrativa contemporanea.

I COMMENTI

L'assessore alla cultura e istruzione Stefania Tinti ha sottolineato: "La Biblioteca Comunale Alessandro Cialdi si sta affermando sempre di più come un hub culturale, uno spazio inclusivo in cui tutti, dai bambini agli adulti, possono trovare opportunità di crescita personale e collettiva. La varietà delle attività proposte è la dimostrazione della nostra volontà di rendere la cultura accessibile a tutti e di trasformare la biblioteca in un vero e proprio centro di aggregazione culturale."

Il Sindaco Marco Piendibene ha aggiunto: "Invito tutti i cittadini a vivere la biblioteca non solo come luogo di studio, ma anche come spazio di socialità positiva. È un luogo dove incontrarsi, scambiare idee e costruire legami, un punto di riferimento per una comunità coesa e attenta alla cultura. Puntare su questi spazi significa investire nel benessere della nostra comunità e nel suo futuro."

La Biblioteca Comunale Alessandro Cialdi rappresenta quindi un prezioso punto di riferimento per la vita culturale di Civitavecchia, con un programma che continuerà a espandersi, offrendo nuovi progetti per tutti i cittadini.

Per maggiori informazioni e per consultare il calendario completo delle attività, vi invitiamo a visitare la biblioteca in Piazza Luigi Calamatta, 18, o a contattare gli uffici ai seguenti recapiti:

Telefono: 0766 590559

Email: bibliotecacomunale@comune.civitavecchia.rm.it

Telegram: @bibliotecacomunalecivitavecch ia

©RIPRODUZIONE RISERVATA