LADISPOLI - Il Peba (piano per l'eliminazione delle barriere architettoniche) è pronto ad approdare in consiglio comunale. «Un progetto importante a cui teniamo in modo particolare», ha detto il sindaco Alessandro Grando. «Vogliamo rendere accessibile a tutti la nostra città riqualificando sia gli edifici pubblici che le strade e i marciapiedi. Siamo consapevoli che si tratti di un progetto estremamente ambizioso e molto impegnativo sul piano economico, ma Ladispoli farà la sua parte con una serie di interventi mirati». «Il piano - ha aggiunto la delegata all'abbattimento delle barriere architettoniche, Franca Asciutto - nelle settimane scorse è stato depositato in comune dal tecnico incaricato e a breve sarà portato al vaglio delle commissioni dove ogni gruppo consiliare potrà fare le considerazioni che ritiene opportune». Passo successivo: il consiglio comunale «a cui seguiranno le azioni concrete». «Durante la redazione del Peba abbiamo avuto dei momenti di confronto con i cittadini e con i portatori di interesse - ha aggiunto ancora la delegata Asciutto - Quando si parla di accessibilità, il progettista e l’amministrazione, infatti, devono essere prima di tutto osservatori e ascoltatori, un atto di democrazia che si differenza i modo innovativo rispetto alle precedenti amministrazioni».

