«La direzione Agricoltura della Regione Lazio ha pubblicato l’elenco delle domande ammesse al finanziamento per il bando dedicato ai giovani agricoltori».

A comunicarlo, in una nota, il consigliere regionale Giulio Zelli, presidente della commissione Agricoltura della Regione Lazio.

«Sono ben 227 - spiega il presidente - le domande di sostegno presentate dai giovani agricoltori di Viterbo e Rieti che la Regione Lazio è riuscita a finanziare. Parliamo complessivamente di oltre 12 milioni di euro di contributi, grazie ai quali sarà possibile favorire l’avviamento aziendale di 180 giovani imprenditori della Tuscia e 47 del Reatino».

In totale, per la provincia di Viterbo sono stati erogati 9 milioni di euro, mentre per quella di Rieti 3 milioni.

«Il tempo ci ha dato ragione - conclude Zelli - perché prorogare la scadenza del bando ci ha consentito di poter accogliere e finanziare ulteriori domande. Mentre il Partito democratico dall’opposizione sbraitava, chiedendoci di chiudere immediatamente i termini e definendo il bando stesso ‘una barzelletta’, l’assessore Righini ha invece preso una decisione che con il senno di poi si è rivelata azzeccata.

Da oggi, 227 giovani agricoltori viterbesi e reatini potranno contare sul sostegno della Regione per il loro avviamento aziendale. E, come loro, centinaia di altri giovani imprenditori nel resto del Lazio.

Mentre l’opposizione critica - conclude Zelli - l’amministrazione Rocca favorisce il ricambio generazionale nell’agricoltura, un settore strategico per l’economia regionale che va tutelato e supportato».