CIVITAVECCHIA – L’amministrazione comunale ha approvato l’avviso pubblico per l’affidamento triennale del servizio di apertura, chiusura, pulizia e custodia dei bagni pubblici della Terrazza Guglielmi, oltre alla movimentazione del servoscala. Un atto atteso da tempo, ma che arriva solo ora, quando la stagione crocieristica volge ormai al termine e i flussi turistici legati all’Anno Santo si stanno esaurendo. I servizi igienici in questione erano stati ristrutturati nel 2022, con l’obiettivo dichiarato di offrire un punto di accoglienza decoroso a turisti, crocieristi e cittadini. Nonostante i lavori fossero stati regolarmente conclusi e collaudati, per lunghi mesi i bagni sono rimasti chiusi o fruibili solo a singhiozzo. Da mesi ormai sono inutilizzabili, proprio nel periodo di maggior afflusso di visitatori. Un paradosso, considerando che il porto di Civitavecchia ha registrato numeri record di crocieristi e che l’amministrazione ha più volte richiamato la necessità di potenziare i servizi di base per intercettare e valorizzare i benefici economici del turismo: e invece cancelli chiusi e servizi inaccessibili, con inevitabili ricadute sull’immagine della città. Il nuovo avviso prevede un rimborso spese annuo di 12.295 euro oltre Iva, per un totale di 15mila euro, con la possibilità per l’affidatario di incassare anche la tariffa di 1 euro fissata dal Comune per l’utenza. La durata è triennale e la procedura si svolgerà tramite piattaforma telematica. Un passo necessario per restituire funzionalità a un servizio essenziale.

©RIPRODUZIONE RISERVATA