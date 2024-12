CIVITAVECCHIA – È stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale Ordinario della Regione Lazio n° 12 dell’ 8 febbraio scorso, l’avviso pubblico per l’assegnazione di 8 posteggi isolati con installazione di “chioschi” per la vendita di prodotti estivi, dal 1 aprile al 30 settembre, ed autunnali/invernali dal 1 ottobre al 31 marzo. La domanda, come spiegano dall’ufficio commercio del Pincio, dovrà essere inoltrata, entro e non oltre il termine perentorio di 30 giorni a decorrere dalla data successiva a quella di pubblicazione sul Bollettino regionale, secondo le seguenti modalità: tramite posta elettronica certificata all’indirizzo comune.civitavecchia@legalmail.it; mediante lettera raccomandata AR indirizzata al Comune di Civitavecchia – Ufficio Protocollo – P.le Guglielmotti n. 7 – 00053 Civitavecchia; mediante consegna a mano presso Ufficio Protocollo – P.le Guglielmotti n. 7 – 00053 Civitavecchia dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 11.00 ed anche il giovedì pomeriggio su appuntamento (0766 590022). Si tratta di due chioschi in viale Garibaldi, uno a Borgata Aurelia (via Rossini), uno in via della Polveriera, uno su Lungomare Thaon Di Revel, uno a via Morandi (fuori il parco Uliveto), uno in piazza Verdi e uno a San Liborio (via Castelli). La concessione, nonché il contestuale rilascio delle autorizzazioni per l’esercizio del commercio su aree pubbliche, avranno durata di dieci anni, così come disposto dall'art. 45, comma 4, della Legge Regionale Lazio n. 22 del 06 novembre 2019 “Testo Unico del commercio” ed il tutto è assoggettato agli oneri previsti dalla normativa vigente e dai regolamenti comunali in essere.

