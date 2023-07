FIUMICINO - A seguito delle segnalazioni dei cittadini e dopo le richieste del presidente del consiglio, Severini, sulla segnaletica dell’autovelox di viale tre denari, il sindaco ha investito gli uffici competenti di effettuare una verifica amministrativa sulle sanzioni comminate. «Ho dato mandato agli uffici – spiega il sindaco Mario Baccini – di avviare una verifica amministrativa per verificare la legittimità delle azioni intraprese». Nelle scorse ore era stato il presidente del Consiglio comunale, Roberto Severini, ad accendere i riflettori sulla questione: «A seguito delle numerose sollecitazioni dei cittadini, multati in viale tre denari dall’autovelox ove non risulterebbe visibile la segnaletica di rito, ho provveduto a richiedere con urgenza l’intervento della polizia locale per verificare lo stato dell’arte e risolvere il problema. Naturalmente ho informato il sindaco e l’assesore ai lavori pubblici di quanto sta accadendo».