CIVITAVECCHIA – Arriva la firma del presidente della Regione Lazio Francesco Rocca per la presidenza delle Ater di Latina, Viterbo e Rieti - già commissari dal 2 agosto - ma di Civitavecchia neanche l’ombra. Sicuramente una poltrona scomoda quella dell’ente di via Don Milani, soprattutto dopo le ultime vicende e polemiche che, anche negli ultimi giorni, continuano a far parlare in negativo dell’Ater di Civitavecchia e comprensorio ma ormai è da circa due mesi che si parla della nomina del commissario straordinario, con un annuncio arrivato nella prima decade di agosto e ancora non confermato. Una vicenda quantomeno particolare, se vogliamo, visto che a luglio era già data per certa la riconferma dell’ex commissario Antonio Passerelli al punto che sembrava mancare soltanto la firma del governatore Rocca a sancire un’ufficialità attesa solo come pro forma. Ad inizio agosto, invece, ha iniziato a circolare un’altra voce e un annuncio - mai smentito - della nomina di Massimiliano Fasoli, ex segretario romano dell’Udc e due volte presidente del XX Municipio alla guida dell’ente, sempre con la carica di commissario straordinario.

Massimiliano Fasoli (Udc) che dovrebbe essere nominato commissario Ater a Civitavecchia

Nomina, a quanto pare, arrivata in extremis dopo le pressioni della Lega locale che non avrebbe visto di buon occhio la riconferma di Passerelli. Si ricorderà la nota stampa inviata dalla Lega contro lo stesso Passerelli, nota che divenne un caso politico all’interno del partito creando dissapori e spaccature.

Sta di fatto che questa firma ancora non è arrivata e sull’ente continuano a piovere lamentele e problemi. Ultimo, almeno in ordine cronologico, è il caso dei 40 alloggi di via Veneto ancora non assegnati. Emblematico il fatto che a via Don Milani di questa nomina non si sappia ancora nulla e che gli uffici vadano avanti con il lavoro di routine in attesa di comunicazioni che, ad oggi, ancora non sarebbero arrivate. Intanto a Latina, Viterbo e Rieti si festeggia la nomina dei presidenti, non commissari straordinari, e qualche domanda sorge spontanea. Nel frattempo l’emergenza abitativa è una realtà con cui Civitavecchia continua a fare, tristemente, i conti.

