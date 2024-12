Procedono gli interventi di riqualificazione delle pavimentazioni stradali in città. Da martedì 27 agosto si procederà con l’asfaltatura di un tratto della Cassia nord, ovvero quello compreso tra la rotatoria area ex Pesci e la rotatoria del cimitero. A darne notizia sono la sindaca Chiara Frontini e l’assessore ai lavori pubblici Stefano Floris, che spiegano: «Proseguono i lavori di asfaltatura delle strade cittadine – sottolinea la sindaca Chiara Frontini - Il pieno rispetto del piano “buche zero” è stato uno dei primi impegni presi con la cittadinanza da parte della nostra amministrazione. Il criterio che stiamo adottando da oltre un anno è quello di intervenire sulle strade maggiormente trafficate e gradualmente procedere su quelle con viabilità secondaria. I lavori procedono spediti, e compatibilmente con le esigenze di cantiere, si cerca sempre di limitare il più possibile i disagi ai cittadini ».

«Anche in questo caso non ci sarà alcuna interruzione della circolazione veicolare – precisa l’assessore Floris - Si procederà con il restringimento della carreggiata e il senso unico alternato». Tra gli interventi di asfaltatura già realizzati e completati nell’ambito del piano “buche zero” si ricordano alcune importanti strade come via della Grotticella, via A. Volta, viale B. Buozzi e via del Pilastro, via dell'Agricoltura, via dell'Industria e strada Poggino nella zona industriale, via Monfalcone e via della Caserma, via Belluno, tratti della Cassia Sud, della Cassia Nord e della Tuscanese, le rampe della circonvallazione Almirante a cui si aggiungono gli interventi dello scorso anno, come largo Marconi, via Sabotino, via Rossini e via Fortunato del Tavano.