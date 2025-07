CIVITAVECCHIA – Nonostante il caldo torrido e i numerosi impegni istituzionali, nella Borgata Aurelia è stato completato un importante intervento di riqualificazione stradale. Su richiesta dei residenti, sono stati asfaltati circa 500 metri di strada, nel tratto che collega il Consorzio all’incrocio con via Brahms. A coordinare i lavori il delegato di zona, Antonio Visciola, che ha operato in stretta sinergia con l’assessore Patrizio Scilipoti. Un intervento reso possibile anche grazie al fondamentale contributo degli uffici comunali, il cui supporto tecnico e operativo ha consentito di portare a termine il progetto in tempi rapidi. Un segnale concreto di attenzione verso le esigenze del territorio e dei cittadini, che da tempo segnalavano le difficili condizioni del manto stradale.