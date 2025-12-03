CERVETERI - Nascono le aiuole sponsorizzate. «Un progetto che da un lato ci consentirà di avere spazi verdi più curati e adornati, dall’altro consentirà a privati, imprenditori e associazioni del terzo settore di promuovere gratuitamente la propria attività posizionando un banner con il loro nome e logo», ha spiegato l’assessore all’Ambiente, Alessandro Gnazi dopo l’approvazione della delibera in Giunta. «Un’iniziativa che crediamo possa rappresentare un’occasione importante per Cerveteri e per chiunque vorrà aderirvi», ha aggiunto. «Sostanzialmente, tutti i privati che vorranno prendere in gestione una rotatoria o un’area verde, occupandosi del loro allestimento e della manutenzione, potranno farlo e in cambio verrà consentito loro di esporre gratuitamente il loro nome e logo. Chiaramente - ha sottolineato Gnazi - ogni progetto sarà valutato dall’amministrazione comunale e una volta approvato avrà una durata massima di cinque anni». «Una collaborazione tra pubblico e privato – ha concluso l’assessore – che crediamo possa darci una città più bella e più verde senza costi a carico della collettività».

