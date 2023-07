CERVETERI - Si chiama "Municipium" e ha l'obiettivo di permettere alle persone non udenti e ipoacustiche di comunicare dal proprio telefono cellulare, attraverso la geolocalizzazione, direttamente con il comando di Polizia locale. Dopo Ladispoli, anche la città etrusca guarda alle persone sorde per cercare di aiutarle nell'inviare segnalazioni o richiedere aiuto. «Un passo avanti nel campo dell’accessibilità e dell’inclusività – ha detto il vicesindaco Federica Battafarano – questa applicazione, che non avrà alcun costo per le casse del Comune, rappresenta un servizio importante per i cittadini affetti da disabilità uditiva. Utilizzarla sarà semplicissimo: scaricando questa applicazione sul proprio telefono, troveranno la categoria loro dedicata ‘Sos Polizia Locale - Pronto intervento per persone sorde e ipoacusiche’. Seguendo le indicazioni, disponibili con un video tutoriale nel Linguaggio LIS potranno accedere al servizio e monitorare quanto segnalato attraverso la sezione cronologia fino alla chiusura della pratica».

