CIVITAVECCHIA – Continua l’esodo di dirigenti dal Comune di Civitavecchia. A pochi giorni dalla polemica sulla mancata firma del segretario generale sul bando per i campetti di San Liborio — tema sollevato dal capogruppo di FdI Massimiliano Grasso durante l’ultimo consiglio comunale — è proprio Angela Rosaria Stolfi a fare le valigie. La segretaria generale, in servizio a Palazzo del Pincio dall’aprile 2023, da domani ricoprirà lo stesso incarico presso il Comune di Rieti. Secondo quanto trapelato, la Stolfi era da tempo alla ricerca di una nuova destinazione. E non è la sola ad aver lasciato il Comune: l’ultima in ordine di tempo era stata la storica dirigente Gabriella Brullini, oggi alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Nel frattempo l’amministrazione continua a procedere con avvisi pubblici per colmare i vuoti nell’organico: servono un dirigente all’Urbanistica e uno per l’area Cultura e Istruzione. Adesso, alla lista, si aggiunge anche la necessità di individuare un nuovo segretario generale.

