CIVITAVECCHIA – Il presidente del gruppo consiliare Lega con Salvini nel Consiglio di Città Metropolitana, Antonio Giammusso, ha scritto una lettera urgente ad Arsial riguardante lo stato delle alberature di via Fontanatetta.

«Nei giorni scorsi un grosso ramo, staccatosi dall’albero a causa del forte vento, ha colpito una motociclista in transito sulla strada provinciale. Un incidente che poteva avere un tragico epilogo, che ha fatto suonare un campanello d’allarme. Per questo, in qualità di rappresentante del territorio presso Città Metropolitana, ho verificato le competenze su quel tratto di strada e (appurato che la responsabilità degli alberi è dell’agenzia regionale proprietaria dei terreni) ho voluto richiedere un intervento urgente ad Arsial affinché il pericolo alla sicurezza stradale sia scongiurato, anche sulla strada provinciale 1/c Aurelia-Bagni Sant’Agostino. Terrò puntualmente informata la cittadinanza su ogni riscontro che riceverò», conclude Giammusso.

