L’amministrazione Frontini ai nastri di partenza per l'avvio di 16 cantieri Pnrr.

Nell'arco di un mese e mezzo una serie di progetti per 16,5 milioni di euro cambierà il volto di Viterbo.

Interventi che interesseranno non solo il centro ma l’intera città.

«Tra poco apriremo il sipario» dichiara con soddisfazione l’ assessore alla Qualità degli spazi urbani Emanuele Aronne. Che preferisce però non svelare quali sono i 16 progetti - saranno oggetto di una prossima conferenza stampa - ma pone l’accento solo su quelli già appaltati e in qualche modo già noti.

Ad esempio il progetto per la sistemazione di via Matteotti su cui però annuncia «delle novità che stiamo studiando. Una sorpresa, ci stiamo lavorando alacremente».

Non rivela nulla di più, si limita a dire che «l’amministrazione sta cercando di portare delle soluzioni ancora più belle».

Durata lavori su via Matteotti stimata in 241 giorni.

Il titolare dell’Urbanistica spiega che nel suo modo di operare, quando si tratta di tempistiche, è preferibile tenersi “larghi” perché evidenzia «sforare il cronoprogramma con i progetti Pnrr è pericolosissimo. Ci stiamo organizzando per accorciare le tempistiche, lo abbiamo promesso ai commercianti».

Aronne tiene a sottolineare il necessario livello di organizzazione che occorre per far partire 16 cantieri in un mese e mezzo.

«Un’organizzazione che deve essere metodica e puntuale per arrivare a quando apriamo che siano più o meno tutti in coordinato, poi da lì a poco poi avvieremo altri 10 cantieri».

Per l’assessore si tratta di interventi che daranno il là a quella visione della città delineata nel programma che ha portato l’amministrazione Frontini al governo del Comune.

Iniziando da «uno già appaltato: la passeggiata ecologica attorno alle mura con il restyling di tutto il percorso della cinta muraria. Inoltre tutte le opere, anche queste già appaltate, tra le quali il palazzetto dello sport, la piscina. Adesso stiamo programmando le partenze di tutti questi cantieri».

Lavori in procinto di essere avviati che «riguardano la città, non solo il centro, cercando per quanto possibile di limitare gli ovvi disagi».

Ai nastri di partenza anche l'intervento sulla scuola San Pietro.

«Abbiamo fatto un bel lavoro con l’istituto San Pietro. - rivela l’assessore - Siamo andati a parlare con il dirigente, con il personale e con il rappresentante dei genitori per comunicare che il 15 giugno cominceremo a impiantare il cantiere. Poi, il 30 giugno, quando si chiude l’anno scolastico e non ci saranno più gli studenti, daremo il via ai lavori in modo che a settembre l'attività didattica possa riprendere regolarmente» conclude Aronne. E non finisce qui. Oltre ai 16 progetti più altri 10 in fase di avvio lavori, di cui verranno forniti maggiori dettagli nei prossimi giorni, assessorati e uffici sono al lavoro per programmare un’altra nutrita serie di iniziative afferenti i settori dell’Urbanistica e dei lavori pubblici.