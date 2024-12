LADISPOLI - «Manca poco all’inizio del nuovo anno scolastico e l’amministrazione comunale sta facendo il necessario per far trovare tutto pronto ai nostri piccoli alunni». Ha preso il via il rifacimento di tutta la segnaletica stradale nei pressi degli istituti scolastici del territorio. Ad annunciarlo il sindaco Alessandro Grando.

«Le manutenzioni, però, non si limitano all’interno degli edifici ma riguardano anche l’esterno. Gli studenti devono infatti poter raggiungere e lasciare le scuole nella massima sicurezza».

«Una volta terminati i lavori nei pressi delle scuole -ha concluso il sindaco- gli interventi riguarderanno tutto il resto della città, con una particolare attenzione al rifacimento delle strisce pedonali».

