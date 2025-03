CIVITAVECCHIA – L’amministrazione comunale di Civitavecchia ha avviato il bando di concorso per l’assunzione di quattro nuovi agenti di Polizia Locale. Un risultato significativo, che risponde sia alla necessità di potenziare l’organico del Corpo, sia alla volontà di offrire nuove opportunità lavorative sul territorio.

Il concorso prevede una prova scritta, test fisici e un colloquio orale. Le candidature potranno essere presentate attraverso la piattaforma InPA dal 19 marzo al 18 aprile 2025.

«Si tratta di un passo concreto per rafforzare la sicurezza della città e garantire una maggiore presenza della Polizia Locale sul territorio – dichiara il delegato alla polizia locale, Flavio Fustaino – un risultato che abbiamo fortemente voluto e che dimostra l’attenzione di questa amministrazione alle esigenze della comunità».

Soddisfazione espressa anche dal sindaco Marco Piendibene. «Con questo concorso diamo un segnale chiaro – ha infatti spiegato - vogliamo una città più sicura e più presidiata, e allo stesso tempo creiamo opportunità di lavoro per i nostri cittadini. La sicurezza è una priorità e investire sulle risorse umane è la strada giusta per garantirla».