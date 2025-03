CIVITAVECCHIA – Sono ufficialmente iniziati i lavori della barriera soffolta, un intervento strategico per la difesa della costa che consentirà di restituire alla città un tratto di litorale profondamente segnato dall’erosione marina, i lavori si concluderanno a Maggio.

«Si tratta di un’opera attesa da anni – dichiara il Sindaco di Civitavecchia, Marco Piendibene – che riporterà ai civitavecchiesi un luogo identitario, che lega indissolubilmente la nostra città al mare e che, nel tempo, le mareggiate avevano sottratto. Il ripristino della barriera soffolta rappresenta non solo un intervento di tutela ambientale, ma anche un atto di rispetto nei confronti della storia e della cultura marittima di Civitavecchia».

Il primo cittadino sottolinea anche il valore della continuità amministrativa nel portare avanti opere di interesse collettivo: «Voglio riconoscere il lavoro svolto dalla precedente amministrazione Tedesco, e in particolare, dell’ex Vicesindaco Manuel Magliani, che ha avviato un iter complesso e indispensabile per arrivare a questo risultato. Oggi tocca a noi completare il percorso e garantire che l’opera venga portata a termine con successo, nell’interesse della città e dei suoi cittadini».

Soddisfazione anche da parte dell’Assessore all’Ambiente, Stefano Giannini, che evidenzia l’importanza di questo intervento per la tutela del territorio: «Il nostro litorale ha subito per anni gli effetti dell’erosione costiera, con conseguenze pesanti per l’ambiente e per la fruibilità delle nostre spiagge. La realizzazione della barriera soffolta è un passo concreto per proteggere il nostro patrimonio naturale e garantire una costa più sicura e stabile nel tempo. Lavoreremo con attenzione affinché il progetto venga completato nei tempi previsti, in un’ottica di sostenibilità e valorizzazione del territorio».

L’amministrazione comunale continuerà a seguire da vicino l’avanzamento dei lavori, con l’obiettivo di ripristinare e preservare il litorale di Civitavecchia, restituendo agli abitanti e ai visitatori un’area costiera più sicura, vivibile e in armonia con il mare.

