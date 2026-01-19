SANTA MARINELLA – A partire dal prossimo 3 agosto, la carta di identità cartacea non sarà più valida, indipendentemente dalla data di scadenza. Per consentirne la sostituzione in formato elettronico, la famosa Cie, saranno dedicate delle giornate di apertura al pubblico dell’ufficio anagrafe del Comune, esclusivamente a tal fine e senza necessità di appuntamento. Per chi abbia la necessità di provvedere a questo obbligo, occorre che si presenti in ufficio con una fototessera attuale, il documento di d’identità scaduto o in scadenza o la denuncia di furto o smarrimento e la tessera sanitaria. Il costo per il rinnovo è di 22,50 euro, per altri casi 28 euro con pagamento in contanti o con il Pos. Se non si hanno documenti d’identità, bisogna presentarsi con un testimone per la tessera non valida per espatrio, due testimoni invece se la tessera deve essere valida per espatrio. in caso di minori, occorre la presenza di entrambi i genitori o assenso scritto e documento del genitore assente. Il servizio è rivolto ai residenti in possesso di una carta di identità cartacea.