CIVITAVECCHIA – Il consiglio comunale ha approvato all’unanimità la mozione presentata da tutti i gruppi di opposizione e illustrata in aula dal consigliere Paolo Poletti riguardante l’attivazione a Civitavecchia della sede dell’Accademia regionale della Polizia locale. Evidenziando l’importanza della preparazione degli agenti come elemento in grado anche di moltiplicarne la forza, il consigliere Poletti ha ricordato quelli che dovranno essere gli ambiti sui quali agire: codice della strada, comunicazione, infortunistica, politiche della sicurezza, polizia giudiziaria, ruolo della polizia locale, vigilanza ambientale, commerciale ed edilizia. Senza dimenticare l’addestramento all’uso armi. L’impegno è quello di «presentare alla Regione Lazio – ha spiegato – un progetto strutturato; si può fare qui perché ci sono risorse, infrastrutture e possibilità di impiegare bene i fondi senza ricorrere a forme di esternalizzazione che spesso non garantiscono qualità». Una mozione che, come sottolineato poi dal sindaco Marco Piendibene, mira a dare a Civitavecchia un altro punto di riferimento, come può essere ad esempio già oggi il Ce.Si.Va. «Un piccolo dubbio sorge sull’aspetto economico per reperire i fondi per l’attivazione dell’Accademia» ha spiegato quindi il delegato alla Polizia Locale Flavio Fustaino che ha presentato un emendamento, poi approvato dal consiglio, focalizzato sul reperimento delle risorse senza oneri per l’ente.

È stata invece ritirata dallo stesso proponente, il capogruppo di Forza Italia Luca Grossi, per essere discussa direttamente in commissione ambiente, a seguito degli interventi del sindaco e dell’assessore Stefano Giannini, la mozione per la realizzazione, in città, di aree gioco coperte per bambini. Anche in questo caso a frenare l’amministrazione è stato l’aspetto economico; l’impegno c’è, ma valutando attentamente la fattibilità economica. «Ringrazio i colleghi e il sindaco per l'apertura fatta nei confronti della mia mozione – ha commentato Grossi – dare uno spazio gratuito, al sicuro dalle intemperie, utilizzabile per le famiglie 365 giorni l'anno era uno dei punti della mia campagna elettorale. Sono convinto che in commissione ambiente troveremo uno spazio idoneo per realizzare questo progetto».

Dopo l’approvazione di diversi verbali di consiglio comunale, è stato dato l’ok a due variazioni da apportare agli stanziamenti di bilancio, motivate da contributi regionali e fondi Pnrr sopravvenuti. Si tratta di circa 13 milioni di euro, di cui 1,5 circa di fondi regionali per il progetto “Dal porto al Castello”, che vede Civitavecchia capofila e il restante derivante dall’accordo procedimentale tra Comune, Autorità di sistema portuale e ministero delle Infrastrutture e trasporti.