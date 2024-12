CIVITAVECCHIA – Questa mattina, 24 ottobre, in occasione del World Polio Day, il Rotary Club di Civitavecchia ha organizzato un importante incontro dedicato alla lotta contro la poliomielite. Alle ore 8:30, presso l’Hotel San Giorgio, sede del club, si è tenuto un brainstorming aperto ai membri e alla comunità per discutere delle sfide e delle strategie per l'eradicazione di questa malattia devastante.

L'iniziativa si inserisce nel lungo impegno del Rotary International nella lotta contro la polio. Dal 1985, con il lancio del programma PolioPlus, il Rotary ha svolto un ruolo fondamentale nella riduzione globale dei casi di poliomielite. Grazie agli sforzi congiunti del Rotary e dei suoi partner, inclusa l'Organizzazione Mondiale della Sanità, si è passati da 350.000 casi l'anno in 125 paesi, a meno di un centinaio di casi nel 2023, limitati a pochissime aree endemiche.

Attraverso campagne di vaccinazione di massa e iniziative di sensibilizzazione, il Rotary ha raccolto più di 2 miliardi di dollari per finanziare le operazioni di eradicazione e ha mobilitato migliaia di volontari in tutto il mondo. Questo evento rappresenta quindi un momento di riflessione e condivisione per rafforzare il contributo locale alla causa globale di un mondo libero dalla polio.

“Quanto fatto dal Rotary in questi decenni per questa causa è sotto gli occhi di tutti. Vorrei cogliere l’occasione per ringraziare i professionisti dell a nostra Asl che si occupano di vaccinazioni. Un servizio che in questi anni ha messo in evidenza il suo ruolo fondamentale per la comunità”, ha dichiarato il presidente del Rotary Club Civitavecchia Luca Grossi.

