TARQUINIA – "Aiutiamo a far conoscere in Italia e nel mondo i nostri monumenti!". Fabio Gagni, tarquiniese consigliere dell'Università Agraria, tramite i suoi canali Instagram ha diramato un invito ai concittadini ad aderire numerosi al concorso Wiki Loves Monuments di Wikimedia Italia, l’associazione di promozione sociale che dal 2005 opera nell’ambito della cultura libera, nota per aver dato vita a progetti come Wikipedia, l’enciclopedia libera, nonché OpenStreetMap.

Spiega Gagni: "Si tratta dell’edizione italiana del più grande concorso fotografico del mondo. Un contest dedicato ai monumenti, che invita tutti i cittadini a documentare e valorizzare online il patrimonio culturale italiano, realizzando fotografie da caricare su Wikimedia Commons con licenza libera. Non perdiamo l'occasione! Sono 23 i monumenti da poter documentare, a Tarquinia... telefoni alla mano, iniziamo a fotografarli! Ogni azione è utile a far conoscere e valorizzare il nostro patrimonio e tutti possiamo e dobbiamo fare la nostra parte".