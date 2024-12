SANTA MARINELLA - Il nuovo anno porta tante sorprese al Villaggio di Natale nell’ultima settimana di programmazione fino al 7 gennaio.

Nel borgo medievale, sospeso tra realtà e fantasia, si potrà vivere un’atmosfera magica e gioiosa per visitatori di tutte le età. Tante proposte che animeranno il villaggio con spettacoli circensi, teatrali e musicali, laboratori artistici e di fantasia, fuochi di artificio, mercatino dell'artigianato e di prodotti locali e natalizi, un’area area food and beverage. All’interno della casa i bambini potranno trovare la Befana che ha preso il posto di Babbo Natale che è tornato al Polo Nord. Stamani, alle 11, lo spettacolo di marionette Puppets natalizio. Alle 15.30 torna con il suo spettacolo di magia il Mago Pablo e alle 17, da non perdere la tombolata di Natale nella Casa di Babbo Natale. Ogni bambino che entrerà nella Casa di Babbo Natale riceverà in regalo una cartella per la tombolata, gli elfi e la Befana consegneranno i premi ai vincitori. Giovedì 4 gennaio alle 11 tornano le marionette con lo spettacolo Puppets natalizio, alle 15.30 la magia del Mago Pablo e alle 16, imparare divertendosi, un laboratorio creativo per bambini che hanno voglia di divertirsi, socializzare e imparare nuove cose nella casa di Babbo Natale che sarà replicato alle 15 anche il 5 e il 6 gennaio.

