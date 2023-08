TOLFA - Via e piazza Maestre Pie ha vinto il premio come via più bella di Tolfa per l'estate 2023 e a questi eccezionali residenti stata consegnata la bellissima targa realizzata dall'artista Lucia Gari. Una commissione messa insieme dal Centro Anziani La Rocca Aps, con il patrocinio del Comune di Tolfa e sotto l’egida di TolfaCittàslow, sono passati per le strade le piazze e i vicoli del borgo di Tolfa e alla fine hanno operato la loro scelta. A dar parte della giuria di esperti Gigliola Aceto, Patrizia Botticelli, Fausto Massera, Monica Santoro e Cristiana Vallarino: questi giurati accompagnati dalla presidente Daniela Cedrani e da Elena Rocchi, alla fine hanno scelto piazza e via Maestre Pie come l’angolo più fiorito e meglio decorato di quest’estate. Ancora una volta questa zona del paese è stata meglio addobbata arredata e, soprattutto, mantenuto dai propri residenti. "Complimenti ai residenti di piazza e via Maestre Pie che abbelliscono e rigenerano sempre la loro zona con fiori e tanti altri oggetti sui muri e sui davanzali

A consegnare la targa artistica è stata consegnata da una rappresentanza della commissione. Per l'amministrazione comunale erano presenti la sindaca Stefania Bentivoglio, la vice sindaca Laura Pennesi e il consigliere comunale Tiziano Tedesco; per l'associazione La Rocca Aps c'era la presidente Daniela Cedrani. Molto gradito il piccolo rinfresco offerto dai residenti alla rappresentanza del comune e del centro anziani che hanno consegnato la targa: "A conferma - ha sottolineato la presidente del centro anziani, Daniela Cedrani - di quanto i suoi abitanti tengano ad offrire una bella immagine". A differenza di altre zone del centro storico in piazza e via Maestre Pie tutti, anche i giovani e i bambini collaborano a mantenerlo bene.