FLAVIO MARTINO

CIVITAVECCHIA – La Guida di Civitavecchia, redatta da Armando Blasi, anche autore delle foto dei bombardamenti del 1943, conferma che Via Alberto Guglielmotti celebra il militare pluridecorato e sostiene i ricordi della famiglia Guglielmotti. Il contributo di Blasi zittisce le voci per cui la strada farebbe riferimento a Padre Alberto Guglielmotti, in seguito ad una presunta corrispondenza tra il religioso e l'allora sindaco di Civitavecchia, apparsa sul settimanale Fiorello nell'anno 1883, che ha creato confusione storica. La Guida chiarificatrice, meritatamente storica, è una conferma importante e indiscutibile. Da sempre apprezzata e consultata. Sindaci, assessori e consiglieri. Il Comando dei Vigili Urbani e le altre forze dell'ordine, istituzioni, tutti ne hanno fatto uso, per un quarto di secolo, del 1900. La prima edizione a ridosso delle Olimpiadi di Roma, presentata nel 1959, dal professor Maurizio Busnengo presidente della Pro Loco e successivamente dell' Azienda autonoma di soggiorno e turismo.

L' ultima negli anni ottanta, realizzata con il patrocinio e il contributo dell' Amministrazione provinciale di Roma e la prefazione dell' allora assessore al turismo Ada Scalchi. Armando Blasi, è stato apprezzato collaboratore de Il Messaggero e impiegato comunale modello. Da semplice cittadino sapeva come presentare le domande per richiedere all'ufficio competente gli elenchi giusti delle denominazioni viarie, luoghi urbani e dettagli utili. Dati precisi che gli venivano forniti dal Comune, per inserirli nella Guida. Un lavoro veritiero e utile per la città e ricorda Via Alberto Guglielmotti in memoria del giovane eroe, che ha dato la vita per la Patria.