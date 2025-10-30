CIVITAVECCHIA – È partita la campagna di raccolta fondi lanciata dall’associazione Spazio EIRA 2.0 ASP per acquistare un pulmino attrezzato destinato al trasporto quotidiano di giovani con disabilità verso i loro luoghi di lavoro. L’iniziativa, ospitata su GoFundMe, punta a raggiungere 15.000 euro per garantire spostamenti sicuri e dignitosi a chi, grazie ai progetti di inserimento lavorativo dell’associazione, ha già trovato un impiego presso aziende e laboratori locali. Spazio EIRA 2.0 sottolinea che il progetto non rappresenta solo un aiuto pratico, ma un passo concreto verso autonomia, inclusione e partecipazione sociale. La raccolta fondi rimarrà aperta fino al raggiungimento dell’obiettivo, con un appello alla cittadinanza: “Un piccolo gesto può mettere in moto un grande sogno.” Le donazioni possono essere effettuate tramite il portale *GoFundMe*, al link: [https://www.gofundme.com/f/facciamo-strada-al-lavoro-facciamo-strada-allinclusione].