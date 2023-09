SANTA MARINELLA – L’ex consigliera comunale di maggioranza Maura Chegia, con delega alle Pari opportunità nella precedente amministrazione Tidei e presidente della Consulta delle Donne, in attesa di poter rientrare nella maggioranza, non perde tempo e dimostra sempre attenzione alla vita politica santamarinellese. Per questo e per la sua sensibilità in merito ai continui fatti di cronaca che vedono le donne vittime di atroci violenze, ma anche violenze più generiche alle quali non ci si deve mai abituare, organizza e invita la cittadinanza ad una manifestazione contro la violenza dal titolo “Ci vogliamo Vive” che si terrà il prossimo 17 settembre, alle 11, presso la Passeggiata al Mare, lato Gigi bar, manifestazione che vedrà coinvolti il gruppo civico Cittadini al Centro, la Consulta delle Donne, Sinphonicamente, Obelix Academy, le voci e la Perseus ginnastica artistica.

“Non ci stancheremo mai di esprimere il nostro dissenso alla violenza – dice la Chegia - a proposito della mozione presentata in consiglio comunale, essendo ovviamente a favore di tutto ciò che possa tornare utile alla causa, voglio però pensare che la soluzione non sia nell'autodifesa. Sono gli uomini che vanno educati alla non violenza non le donne che devono imparare a difendersi”.

