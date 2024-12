LADISPOLI - Hanno potuto trascorrere un'estate al mare ed inclusiva. Sono i diversamente abili che hanno usufruito del progetto messo su da "Caffè Africa" e giunto alla sua quinta edizione. Dal primo giugno al 30 settembre le persone con disabilità hanno infatti potuto usufruire gratuitamente di un ombrellone e due lettini, messi a disposizione dai gestori delle strutture che con entusiasmo hanno sposato la proposta, sostenuta da Jarambao e dalla Direzione Marittima del Lazio. In tutto sono state 42 le strutture che da Pescia Romana a Focene hanno aderito al progetto: 4 a Pescia Romana, 7 a Montalto di Castro, 4 a Tarquinia, 3 a Civitavecchia, 2 a Santa Marinella, a Santa Severa e a Marina di Cerveteri, 11 a Ladispoli, 5 a Marina di San Nicola e una a Fregene e a Focene. «Siamo abbastanza soddisfatti perché siamo riusciti senza costi per nessuno a garantire un'integrazione quasi totale ai disabili che hanno scelto la struttura in cui trascorrere la loro giornata al sole», ha commentato Caterina De Caro di Caffè Africa. «Contiamo, ora, per il prossimo anno di trovare qualcuno che ci aiuti in questa avventura e speriamo di riuscire ad estenderla in tutta la costa laziale. Andremo avanti con le nostre forze fin dove riusciremo ad arrivare ma siamo convinti di farcela - ha aggiunto -: da questo inverno lavoreremo per garantire le strutture e l'assistenza necessaria ai nostri amici con disabilità che così, potranno sentirsi completamente integrati. Ovviamente non possiamo che ringraziare per il supporto la Direzione Marittima del Lazio e il brand Jarambao che ci sostiene e finanzia e ovviamente tutte le strutture balneari che hanno aderito al progetto».

