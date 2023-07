TOLFA - Successo a Tolfa venerdì e sabato scorso per l'edizione 2023 di ''Rocca... in Cantina'' che ha infiammato la collina con il suo buon cibo, i suoi eccezionali vini s la sua travolgente musica. "Rocca....in Cantina quest'anno - spiegano I membri del Rione Rocca - è stata una bellissima sfida per il nistro Rione. Ci siamo misurati coi giganti del Litorale Laziale: il “Festival degli artisti di strada sul Mare” a

Civitavecchia con oltre 100 performance gratuiti e la “Notte Bianca” a Bracciano, con altrettanti artisti e musei aperti gratuitamente.

Nonostante il tempo non fosse tipico delle serate d’estate. Un intero borgo ha partecipato attivamente nella buona riuscita di questo evento. Partendo dai proprietari delle cantine, che hanno dato fiducia ancora una volta al nostro Rione e consigli preziosi per migliorare; rendendo possibile che “Le Fraschette'' potessero prendere vita ed immortalare una tradizione Tolfetana che va salvaguardata e tutelata. Tutti gli abitanti del Centro storico ed in particolare di via Costa Alta, location dell’Evento, si sono resi disponibili ed accoglienti, affinché Rocca in Cantina si realizzasse. Non solo! I Tolfetani hanno fatto un vero e proprio decluttering nelle proprie case, per donare al Rione Rocca vecchi cuscini, tovaglie e teli in buone condizioni oltre a tutto il materiale per la lavorazione del vino che si usava una volta nelle cantine". La presidente del Rione Rocca, Veronica Vannicola, invece ha sottolineato: "Il nostro Rione da anni punta nel realizzare rapporti di collaborazione con le associazioni oltre che tutti i commercianti locali. Quest’anno abbiamo avuto il

supporto da parte delle associazioni: Il Girasole, Banda Giuseppe Verdi, Tennis Club Monti della Tolfa, Gruppo Scout Tolfa1, La Filastrocca, Asd cm Tolfallumiere. Oltre l’aiuto di tutti i Rioni tolfetani ed il supporto morale di tutti i loro presidenti. Ovviamente non può mancare il ringraziamento ai vigili urbani, a Italo Ciambella, a Aldo Borghini, al Zi Checco, a Franco Fochetti, a Carlo Mazzalupi, a Stefano Stefanini, a Cristiana Barchesi docente di ''Yoga sotto le stelle'' che ha portato equilibrio di mente e corpo, sabato mattina nella suggestiva piazza Bartoli. Un forte abbraccio di stima invece, all’artista Tolfetana Valentina Vannicola, sempre più internazionale, che ha dedicato la sua breve pausa di riposo venendo a tifare per noi, dopo l’inaugurazione del suo ultimo lavoro dantesco: “La Processione Mistica” presente per ben 7 mesi all’interno del MAXXI – Museo nazionale delle arti del XXI secolo di Roma [ 28 Giugno 2023 || 24 Febbraio 2024]”.

La manifestazione "Rocca...in Cantina porta ogni anno non solo degustazione di vini dell'Alta Maremma Laziale e la riscoperta di piatti tipici Tolfetani, a alza sempre più l’asticella per far conoscere la bellezza di Tolfa al mondo. Dopo la bellissima esperienza dello scorso anno, della visita guidata nel Centro storico a cura del direttore del Museo Archeologico di Tolfa dott. Giordano Iacomelli. È nata in questa edizione, l’idea di sperimentare soluzioni per far conoscere Tolfa virtualmente. I Travel blogger Barbara e Massimo meglio conosciti come i ''Viaggiatori di sogni'' hanno intrapreso questo Tour Enogastronomico, scoprendo i segreti e le bellezze naturalistiche ed architettoniche nel Rione Rocca, con un esperto di storica locale d’eccellenza: Giovanni Padroni. Non solo un archivio vivente del sapere, ma un grande amico del Rione. "Le Fraschette”, le antiche cantine rionali sotto le mura dei ruderi della Rocca, hanno presentato piatti come: la zuppetta di lumache, l’immancabile acquacotta, il tagliere con tutti i salumi e formaggi prodotti esclusivamente a Tolfa, ciambelline al vino e le Frittelle di San Giuseppe (dolce povero di una volta), il tutto accompagnato dalla degustazione del vino. Ma non solo, il Tour Enogastronomico ha aperto le porte ad artisti che hanno immortalato la musica in ogni sua forma. Ad esibirsi venerdì 30 giugno è stata la volta dei "Soreta&Kamorra Acoustic Trio". I “Briganti” Nando Di Valentino, Fabio Astolfi, Agostino Mennella hanno fatto incontrare le mille culture al loro pubblico. Esplosivi, innovativi, con brani di musica popolare ed improvvisazioni straordinarie, sono stati coinvolgenti a ritmo di pizziche, tarantelle e tammurriate. Mentre sabato priml luglio è stata la volta di ''Zì Dany's Band'' con Daniela Tardioli (the vouce), Mauro Bartoli (Chitarra), Carlo Cristini (Basso) ed Alessandro Bartolozzi (Batteria). Una Band Autoctona nata dalla folgorazione per la musica Pop, Soul, Reggae. Hanno saputo toccheranno l'anima cantando canzoni con un significato particolare nella storia della musica di un tempo e di questo tempo. La Presidente Vannicola conclude: “Rocca...in Cantina" non sarebbe stata possibile senza i nostri sponsor: Tolfa Città International, Comune di Tolfa, Università Agraria e Pro Loco. Inoltre il nostro ringraziamento va a tutte le testate giornalistiche che ci hanno affiancato durante tutto l’evento, al sostegno telematico di Etruskey DMO ed ai tanti Turisti venuti appositamente a Tolfa per intraprendere questo Tour Enogastronomico insieme a noi. Invece il mio ringraziamento personale come Presidente va a tutto il Team del Rione Rocca, che vede sempre più giovani prendere parte all’organizzazione dell’evento affiancati all’ormai collaudati Roccaroli. Ma il ringraziamento più grande va a tutti i Roccaroli Senior che dietro le quinte tifano per noi giovani e ci insegnano a portare sul palcoscenico un evento di qualità. "Rocca...in Cantina'' vi aspetta sicuramente il prossimo anno, ma noi ci rivediamo il 29 e 30 luglio a tifare il Rione Rocca al 33° Torneo dei Butteri Rionale”.

