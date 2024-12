CIVITAVECCHIA - Un evento simbolico contro il femminicidio in programma per lunedì alle 18, con appuntamento alla scalinata della Terrazza Guglielmi (Varco Fortezza). Un’importante iniziativa per sensibilizzare sul drammatico tema del femminicidio, caratterizzata da un’installazione toccante: un tappeto rosso steso al centro della scalinata e circondato da scarpe rosse, simbolo delle vite spezzate dalla violenza di genere. A rendere ancora più significativo il momento, tutti i presenti intoneranno insieme il brano “Donne” di Mia Martini, un canto di solidarietà e speranza. Durante l’esibizione, verranno liberate nel cielo delle lampade cinesi. Dell’organizzazione dell’evento si sono occupate le attiviste Laura Bilotti, Valentina Focone, Roberta Vastolo, Elena D’Ambrosio e Pina Bonucci.