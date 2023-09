TOLFA - Tolfa domenica scorsa è stata giallorossa: il Rione Sughera dopo aver vinto il Torneo Rionale dei Butteri lo scorso 30 luglio, il 4 settembre ha messo a segno altre due vittorie facendo la tripletta. Domenica mattina con i cavalieri Marta Papa, Pierluigi Papa, Alessia Mellini, Alessandro Papa, Alessio Testa e Daniele Piermarini i giallorossi hanno conquistato l'ambito Drappo degli Anelli; nel pomeriggio la Sughera ha poi bissato le vittorie andando a trionfare al Drappo dei Comuni con la fortissima cavalla della scuderia giallorossa, Bosea da Clodia montata dall'espertissimo e plurivincitore fantino tolfetano Mario Mocci.

Marta Papa, Pierluigi Papa, Alessia Mellini, Alessandro Papa, Alessio Testa e Daniele Piermarini ormai sanno solo vincere mandando in visibilio il presidente Alessio Vannicola e tutto il Rione Sughera.

Di certo si può dire che si sono distinti in modo particolare i più piccoli, veri enfant prodige: Alessandro 18enne e Alessia 15enne, che sono stati i più giovani, ma anche i più tenaci. Tutti e due hanno fatto un’ottima performance prendendo entrambi 4 anelli su 5: la cosa da rilevare, poi, è che Alessia tra gli applausi ha chiuso il percorso stabilendo il secondo miglior tempo assoluto in gara (9.25), contribuendo per il suo secondo anno consecutivo alla vittoria della sua squadra. Alessandro ha debuttato a soli 11 anni con la sua cavalla Lucia, facendo l'en plein e finora ha partecipato alle varie edizioni del Drappo con ottimi risultati. Domenica Alessandro è sceso in arena con la sua cavalla araba debuttante, ossia Medina di soli 4 anni e mezzo. "Da parte del Rione e della squadra - spiega la portavoce del fortissimo team, Marta Papa, bellissima e bravissima amazzone - è la vittoria del gruppo e va a premiare questi due ragazzi per la tenacia, l'impegno e la passione che ci hanno messo. Quest'estate hanno sacrificato i loro pomeriggi per allenarsi e fare al meglio gli impegni equestri: ciò è valsa la vittoria per loro, per noi e per il Rione Sughera che ci tiene tanto al nostro team e ha dato tanta fiducia a questi due giovanissimi ragazzi. Alla Sughera va il premio per aver investito molto sui giovani 'coltivandoli'. Questa vittoria al Torneo Rionale e questa al Drappo degli Anelli è stata da parte nostra un vero e proprio "sdebitamento" per il presidente Vannicola e per tutta la Sughera, perché hanno scommesso e puntato su di noi e ci hanno sempre sostenuto". Ora tutti i fari sono puntati su questi due nuovi astri nascenti dello sport equestre: Alessia ringrazia la sua famiglia, che "Mi sostiene e mi supporta - spiega l'amazzone Alessia Mellini - ringrazio poi Ivano Volpi, il mio coach, che mi prepara al meglio". Alessandro sottolinea "Ringrazio di vero cuore il Rione Sughera che ha creduto in me da sempre; grazie a tutto il vivaio della tifoseria, al presidente Alessio Vannicola; un ringraziamento speciale va a Stefania Marcelli, sempre pronta sul pezzo per qualsiasi dettaglio e per ogni necessità. Grazie alla mia famiglia che mi ha accompagnato da piccolo a coltivare questa passione e a vivere questo mondo così da vicino; un pensiero va a mio nonno Ugo, che da anni ci guarda da lassù: a lui e al mio babbo che mi sprona ogni giorno e mi affianca in ogni avventura dedico la vittoria". Al settimo cielo il presidente del Rione Sughera, Alessio Vannicola, il quale, a distanza di giorni, è ancora giustamente felice e orgoglioso del suo team, del suo Rione e della scuderia: questo 2023, infatti, è nel segno delle vittorie e resterà nella storia del Rione. "È una grande soddisfazione aver ottenuto la tripletta (Torneo dei Butteri, Palio degli Anelli e Drappo dei Comuni) - spiega patron Alessio Vannicola - domenica mattina al Drappo degli Anelli abbiamo ottenuto un risultato quasi inaspettato, in quanto gli altri Rioni erano molto competitivi e hanno completato le proprie squadre con cavalieri esperti e forti anche di altri luoghi. Invece, alla fine, hanno vinto quelli più belli e più bravi: Alessio Testa la perfezione; Pierluigi Papa l'esperienza; Marta Papa l'eleganza; Daniele Piermarini la tecnica e la velocità; Alessandro Papa e Alessia Mellini sono invece il nostro futuro e, guardando ai loro risultati, si prospetta ottimo. Sono giovani che stanno crescendo di anno in anno ottenendo vittorie insieme a tutti noi. Riguardo il Drappo dei Comuni che dire: la cavalla è eccezionale e già esperta sul campo, il fantino è straordinario e, a tal proposito, ringrazio personalmente e vivamente Mario Mocci e con lui dico grazie a Mauro Cornacchia, Fabio Fronti e Orfeo Tagliani che, scendendo in pista, hanno onorato i nostri colori giallorossi e, soprattutto, facendoci ottenere il secondo Drappo consecutivo. Un ringraziamento speciale va poi Massimiliano Narduzzi, proprietario di Bosea. Oltre alle vittorie riportate va aggiunto il successo della nostra Sagra e ciò a completamento di una stagione 2023 davvero al top. Ringrazio tutti, ma vorrei sottolineare in modo particolare la mia gratitudine a Thomas Torroni (ex presidente), a Stefania Marcelli delegata ufficiale e, soprattutto, al mio fratello-amico Francesco Marcari, il quale ha creduto sin dall'inizio in me. Forza Sughera".