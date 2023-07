ALLUMIERE - Grande successo per la XV Sagra del Cinghiale e dei Sentieri dell'Allume a cura della Storica Contrada Ghetto. Le tre giornate al Piazzale Cesare Moroni hanno visto come protagonisti il buon cibo e tanta musica e, per la prima volta, c'è stato uno storico "gemellaggio" con la Nobile Contrada Castagno di Canale Monterano in quanto entrambe le Contrade sono unite dai colori giallorossi. La Sagra dei ghettaroli quest'anno ha fatto davvero il pienone e ha ottenuto un ottimo riscontro di avventori appagati dal buon cibo preparato dalle eccezionali cuoche, ma anche un en plein di pubblico che ha apprezzato gli spettacoli. Esito molto positivo poi per la gara podistica, ma anche per i trekking someggiati. Emozioni forti durante la serata del concorso canoro "Insieme in musicica'' presentato e diretto dal popolare dal popolare cantante Max Petronilli. Allegria, danza, divertimento e tanta buona musica poi con i fantastici Soreta & Kamorra e i travolgenti Kosakustica. "Abbiamo vissuto delle emozioni molto forti in queste giornate - spiega il presidente della Contrada Ghetto, Giovanni Superchi - è stato un duro lavoro che ha visto coinvolti tutti i contradaioli, dai più piccini ai più grandi ed è proprio su questo argomento, infatti, che vorrei porre l'attenzione: la Contrada è come un'automobile, ossia ogni singolo componente è essenziale per il corretto funzionamento della stessa. Un forte ringraziamento va a Max Petronilli; ai giornalisti che ci hanno seguito; ai Soreta&Kamorra ed ai Kosacustica per il fantastico intrattenimento delle tre serate; all'associazione L'Airone per la stupenda gara podistica; ai volontari della C.R.I. e della Pro.Civ. per aver garantito la sicurezza; all'associazione Country Food e ad Alex Guide Tour per il Trekking someggiato che ha riscosso un grandissimo successo portando tante persone di ogni età alla riscoperta del nostro territorio, della nostra storia e dei nostri sapori. Ringrazio il sindaco di Allumiere Luigi Landi e la sindaca di Tolfa Stefania Bentivoglio per la costante presenza alle tre serate, all'Università Agraria di Allumiere, all'associazione Tolfarte, ma il più grande e commosso ringraziamento va a tutti i volontari del Ghetto e soprattutto alle cuoche e ad ogni singola donna della nostra Contrada, sono loro il vero cuore pulsante, il vero motore, di questa grande famiglia. Mi ritengo molto soddisfatto del lavoro svolto da tutti noi e anche quest'anno possiamo dire di aver svolto un eccellente lavoro, con una affluenza record per tutte e tre le giornate, nella speranza di aver contribuito alla divulgazione del valore storico, culturale, sportivo e culinario della nostra comunità di Allumiere". Il presidente del Ghetto, Giovanni Superchi, poi conclude: "Il mio invito è quello di venire a vivere la nostra Contrada, i nostri eventi che potete trovare sui nostri canali social, di supportarci durante tutto l'anno, ma soprattutto durante il Palio delle Contrade!"

