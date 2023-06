CIVITAVECCHIA – Da domenica 11 giugno 2023 entrerà in vigore l'orario ferroviario estivo, con validità fino al 9 dicembre 2023. «Con l’entrata in vigore dell’orario ferroviario estivo si inaugura, l’11giugno, la Trenitalia Summer Experience – spiegano da Trenitalia – più treni per le mete turistiche estive, nuove soluzioni di viaggio integrate treno, bus, nave e aereo; promozioni ad hoc per famiglie e giovani; attenzione particolare a chi decide di andare in vacanza con gli amici a quattro zampe. In totale sono oltre 10mila i collegamenti al giorno in treno e circa 19mila le corse in bus tra Italia ed Europa offerte dal Polo Passeggeri del Gruppo FS per viaggiare all’insegna della sostenibilità, abbinata a comfort e sicurezza. In particolare sulla FL5 Roma – Civitavecchia/Pisa saranno 6 i treni straordinari messi a disposizione la domenica (per un totale di 6mila posti totali in più rispetto all’offerta ordinaria) e 1 treno straordinario il sabato (1.000 posti in più) tra Roma e Civitavecchia. A questi si aggiunge, nelle giornate di sabato, il prolungamento di alcuni treni verso Civitavecchia e Grosseto fino a settembre».

In particolare, come spiegato dal comitato pendolari:

Il treno 12578 Roma Termini (07:42) - Ladispoli (08:21), dal 13/06 al 01/09, sarà prolungato a Civitavecchia, con fermate a Marina di Cerveteri, Santa Severa e Santa Marinella;

Il treno 12581 Ladispoli (08:42) - Roma Termini (09:33), dal 13/06 al 01/09, avrà origine da Civitavecchia, con fermate a Santa Severa e Marina di Cerveteri;

Il treno 12506 Roma Termini (08:12) - Civitavecchia (09:21), il sabato dal 17/06 al 02/09, cambia numero in 94848 e viene prolungato su Grosseto;

Il treno 12543 Civitavecchia (12:43) - Roma Termini (13:48), il sabato dal 17/06 al 02/09, cambia numero in 94841 e avrà origine da Grosseto;

Nuovo treno: R 5854 da Roma Termini (08:42) a Civitavecchia (09:59), con fermata in tutte le stazioni. Circola nei giorni festivi dal 13/06 al 01/09;

Nuovo treno: R 5856 da Roma Ostiense (10:14) a Civitavecchia (11:27), con fermata in tutte le stazioni. Circola il sabato e nei giorni festivi dal 13/06 al 01/09;

Nuovo treno: R 5853 da Civitavecchia (10:52) a Roma Termini (12:18), con fermata in tutte le stazioni. Circola nei giorni festivi dal 13/06 al 01/09;

Nuovo treno: R 5855 da Civitavecchia (11:43) a Roma Termini (12:48), con fermate a Santa Marinella, Marina di Cerveteri, Ladispoli, Maccarese, Roma San Pietro, Roma Trastevere e Roma Ostiense. Circola nei festivi dal 13/06 al 01/09;

Nuovo treno: R 5857 da Civitavecchia (20:13) a Roma Termini (21:33), con fermata in tutte le stazioni. Circola nei giorni festivi dal 13/06 al 01/09;

Nuovo treno: R 5858 da Roma Termini (22:27) a Civitavecchia (23:50), con fermata in tutte le stazioni. Circola nei giorni festivi dal 13/06 al 01/09.

Segnaliamo che i treni 12584 Roma Termini - Ladispoli e 12589 Ladispoli - Roma Tiburtina saranno sospesi dal 31/07 al 25/08. I treni 12501 Civitavecchia - Roma Termini, 12536 Roma Termini - Civitavecchia e 12548 Roma Termini - Civitavecchia, invece, saranno sospesi dal 13/08 al 26/08.