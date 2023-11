CIVITAVECCHIA – Presentata la “Seconda festa del biscottino di Natale di Civitavecchia”. Come hanno spiegato il presidente e il vicepresidente della Mad music love, Michelangelo Podda e Jacopo Ceccarelli, quest’anno ci saranno tante novità e divertenti contest grazie all’importante contributo della Fondazione Cariciv di Civitavecchia. Nei giorni scorsi proprio nella sala Gurrado della Fondazione si è parlato di alcune delle novità di questa edizione, la seconda, alla presenza del presidente della Fondazione Cariciv Gabriella Sarracco. La più importante è il Primo concorso letterario “Il Natale e le tradizioni di Civitavecchia” riservato alle categorie “racconti e poesie” che ha come obiettivo l’incentivazione dell’Arte dello scrivere e del mantenimento delle antiche tradizioni. È aperto a tutti, scrittori esordienti e non, e non pone limiti di età per i partecipanti: anche i minorenni possono iscriversi.

