TOLFA - Tolfarte: è partita la campagna di Crowdfunding: ''un grande cappello per un grande Festival''. TolfArte è un meraviglioso Festival Internazionale di Arte di Strada e Artigianato Artistico organizzato dall'Associazione Tolfarte e che si tiene ogni anno a Tolfa nel primo weekend di agosto. Tolfarte ogni anno coinvolge oltre 300 artisti ed artigiani richamando più di 50mila visitatori.

"Per realizzare al meglio la 19ª edizione del Festival, che si terrà dal 4 al 6 agosto, abbiamo deciso di fare cappello proprio come fanno gli artisti di strada - spiegano la presidente Ciaralli e gli altri membri del direttivo dell'Aps Tolfarte - certo, questa campagna è un cappello un pò più grande ma il concetto alla base è lo stesso: se fino ad oggi vi è piaciuto il nostro spettacolo, aiutateci a portarlo avanti, aiutateci a farlo crescere, aiutateci a migliorarlo.

Tolfarte trasforma il paese nel paese che vogliamo noi: un paese dove l’arte sboccia in ogni angolo, piazza, vicolo, strada o palazzo…senza freni e senza ostacoli. Tolfarte trasforma il paese nel paese che speriamo noi: un paese dove i muri sono grandi tele da dipingere, le piazze grandi palchi da solcare e i fili degli stendini lunghe funi da camminare. Tolfarte trasforma il paese nel paese che sogniamo noi: un paese dove l’ordinario diventa straordinario e il confine tra sogno e realtà è di carta velina. Questa campagna di crow founding supporta la crescita del Festival perché favorisce e incoraggia l’inserimento di specifiche figure professionali all’interno del team di volontari che organizzano da sempre con passione e dedizione; difende una delle sue principali caratteristiche: la gratuità per il pubblico. Contribuite alla Magia di Tolfarte e scoprirete la vostra ricompensa". Il tema di questa edizione 2023 del Tolfarte ha come tema ''L'incanto": creare uno spazio temporale e fisico in cui entrare liberamente per superare i binari stretti e dritti della nostra quotidianità e delle nostre routine.

"Tolfarte - spiega la presidente dell'Aps Tolfarte, Francesca Ciaralli - sarà un’occasione per cercare e trovare lo straordinario che può risiedere nell’ordinarietà di una strada o di una piazza e riscoprire la magia che si sente quando si tornano a vivere, dopo tanto tempo, alcune emozioni dimenticate come lo stupore, l’armonia e la meraviglia. Un paradiso delle illusioni, dei sensi, delle suggestioni, pensato ad arte per spingerci sempre oltre, sempre aldilà di ciò che è comune. Una magia, una pazzia, una meraviglia bambina che porterà il pubblico in una dimensione altra, in cui tornare a respirare, vivere e sorridere. Noi già la sognamo, la vediamo, la respiriamo, perché ci crediamo come il primo giorno".

Per sostenere Tolfarte: https://www.eppela.com/tolfarte

