TOLFA - Al Convento di Tolfa a primavera arriva il primo ritiro rigenerante tra radici e natura, dal titolo "La Tua Natura Retreat", cioè un ritiro di tre giorni dedicato a tutte le donne che, con la guida di professioniste del coaching, della formazione e dell’improvvisazione teatrale, vogliono riconnettersi con loro stesse, rifiorire, riscoprire la propria autenticità e la propria natura. L'evento, che si terrà a Tolfa dal 18 al 21 aprile, è organizzato da "WonderFULL Women", startup lanciata e curata da "Officina della Meraviglia", collettivo femminile italiano nato nel 2018 e sbocciato nel 2020, che si concentra sulla realizzazione, lo sviluppo personale, la creatività e l'innovazione socio-culturale. In un luogo magico come il Convento dei Cappuccini, immerso nella natura e nella storia, le partecipanti potranno rilassarsi in uno spazio protetto, circondate dalla bellezza, lasciando andare il superfluo e connettendosi con altre donne. Tutto questo, grazie agli strumenti offerti dal coaching e dall’improvvisazione teatrale. Il percorso prevede anche esperienze a contatto diretto con la natura, come il "Bagno di Bosco" realizzato in collaborazione con l'APS La Casa nel Bosco e con la musica, attraverso i "Ritratti Musicali" del maestro Daniele Romeo. Francesca Ciaralli, nella sua veste di organizzatrice, supporterà le ideatrici del Retreat, Martina Pavone e Elena Lah, nella realizzazione di un evento fortemente trasformativo che, nel 2022, era già riuscito a riunire in Turchia un gruppo di 15 donne italiane pronte a mettersi in gioco e lavorare su loro stesse.

"Portare tra le mie colline un evento così unico, fortemente trasformativo, rivolto alle donne e alla loro fioritura personale, per me è il coronamento di un sogno. Questo Retreat fonde insieme le mie diverse anime professionali, l'organizzazione di eventi, il coaching e l'arte dell'improvvisazione teatrale, con l'amore per la mia terra e la volontà di offrire un contributo alla crescita della sociale".

