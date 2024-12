TOLFA - Tolfa è un borgo medievale molto bello ma da venerdì è ancora più bello e suggestivo grazie alla decima edizione del Villaggio di Babbo Natale, una meravigliosa iniziativa che ha trasformato Tolfa nel Regno di Babbo Natale fra mille luci e colori. Solo passeggiando tra i vicoli e le strade del centro si respira un'aria meravigliosa e gli.allestimenti sono mozzafiato. A Tolfa da venerdì a domani e poi la prossima settimana dal 16 al 17 c'è tutta la magia e la tradizione del Natale. Il Christmas Village propone uno dei mercatini di artigianato natalizio più belli del litorale laziale con 21 installazioni.

Non potrà mancare l’eccellenza del paese: La Catana (conosciuta anche come la Tolfetana), la borsa autoctona in cuoio per cui Tolfa è famosa in tutto il mondo, acquistabile in Via Roma 75 (Selleria Bartolozzi) e Via Roma 170 (Pelletteria Vannicola). Il Villaggio di Babbo Natale a Tolfa, coinvolge l’intero paese, con un team di lavoro composto dalle associazioni locali, Rioni Storici, commercianti delle botteghe tolfetane, comune, pro loco, università agraria e tantissimi volontari di ogni fascia d’età. Un intero paese a lavoro che per questa 10a edizione, che ha aperto le porte al visitatore di ben 11 location: l’Officina della Befana, la Casa di Babbo Natale, la Casa dell’Omino di Zenzero, Gli Elfi Pittori, la Galleria di Babbo Natale, Gli Elfi Raccontastorie, la Casa del Giocattolaio, la Posta degli Elfi, Gli Elfi Golosoni, la Tana del Grinch ed il Christmas Park.

L'evento è ad ingresso gratuito. Il Villaggio di Babbo Natale è animato anche da spettacoli di fuoco, trampolieri, street bands, animazione per bambini, circo per i più piccini, quod e fantastici Babbi Natale in motocicletta, concerti natalizi, spettacoli di danza e musica, orchestra di archi, luminarie, iniziative per gli amici a 4 zampe, gli elfi sbandieratori. Molto riuscito l’atteso grande spettacolo per l’apertura che si è tenuta venerdì: “Un acrobatico Natale”, dove la comicità classica di un film muto anni ’20 si intrinseca con acrobazie irrefrenabili da lasciare senza fiato. Non mancherà la possibilità di assaggiare la gastronomia locale, genuina ed incontaminata con prodotti a km0, nei diversi ristoranti, trattorie e punti ristoro che si affacciano per tutto il percorso del Villaggio di Babbo Natale, diventando parte totalizzante dell’evento. Come da Tradizione, la colonna sonora del Villaggio di Babbo Natale è quella della Banda Musicale “Giuseppe Verdi” di Tolfa giunta ai suoi 157 anni di storia (dal 1866), una delle più antiche bande d’Italia. L'evento si concluderà il prossimo 17 dicembre con uno spettacolo pirotecnico pieno di colori e musica, preceduto dalla tradizionale Tombola estratta dal balcone del Comune. Seguirá uno spettacolo pirotecnico pieno di colori e musica. Ci saranno iniziative anche per gli amici pelosi. Maestoso e meraviglioso il "10" realizzato dallo straordinario Enzo Marchi e altre meravigliose creazioni a cura dell’artista Ofelia Berbece. Le coreografie sono a cura degli allievi del Centro Studi Danza di Letizia Costantini, la Scuola di ginnastica artistica e i meravigliosi Elfi che arrivano da Santa Severa nord. Ci sono stati venerdì e ci saranno ancora gli "Elfi sbandieratori di Tolfa", i quali hanno introdotto l’ingresso di Babbo Natale in carrozza. La presentatrice della manifestazione di venerdì è stata la brava Cristiana Boriosi. In piazza Vittorio Veneto ben 21 associazioni proporranno il loro artigianato e leccornie esclusivamente locali.

©RIPRODUZIONE RISERVATA