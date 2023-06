TOLFA - A Tolfa grandi novità per il tradizionale e amato "Torneo Rionale dei Butteri". L'attivissimo presidente della Pro Loco, Felice Tidei, è pieno di iniziative e idee, e in collaborazione con la vice presidente Angela Ceccarelli e la Marta Papa e col patrocinio della giunta Bentivoglio, stanno mettendo punto una bellissima manifestazione che unirà il passato al presente, ma con un occhio al futuro avendo a cuore le nuove generazioni. Con il Torneo Rionale dei Butteri l'obiettivo del presidente della Pro Loco Felice Tidei e degli altri organizzatori sarà di ''rendere vive'' le radici e le tradizioni collinari. Quest'anno il Torneo Rionale dei Butteri raggiunge la sua 33^ edizione e si svolgerà il prossimo 30 di luglio. La prima grande novità riguarda i Rioni partecipanti che quest'anno non saranno più 6 ma 7: parteciperanno infatti i Rioni: Poggiarello (campioni in carica del Rionale e del Regionale con il trio imbattibile formato dai gemelli Stefano e Moreno Olivetti e Fabrizio Chima), Cappuccini, Rocca, Sughera, Casalaccio e Lizzera e con loro ci sarà il Rione Battaglione in rappresentanza della frazione di Santa Severa nord. Ma le novità non finiscono qui: grazie al presidente Tidei la fase Rionale sarà preceduta il 29 luglio da una meravigliosa sfilata composta da circa 40 cavalieri e da figuranti (25 donne e 12 ragazzi/ragazze) per i quali è stato scelto di comune accordo con i Rioni il tema: "La coltivazione del grano nell'economia tolfetana". "A seguito di numerose riunioni con i Rioni di Tolfa (che ringraziamo per la partecipazione e la collaborazione) - spiega il presidente Tidei - si è deciso di riprendere una vecchia tradizione (l'ultima si è svolta più di dieci anni fa), nella quale oltre i cavalieri e i cavalli tolfetani sfileranno donne e ragazzi/e vestite con i costumi tradizionali composti da polacca, sinale o parannanza e sottana. Dopo la sfilata ci sarà una cena sociale. Oltre il vestito tradizionale ci saranno anche i vecchi attrezzi e gli strumenti utilizzati per la semina e la raccolta del grano".