TOLFA - Il Villaggio di Babbo Natale fa centro in collina. Tolfa anche quest’anno si è distinta per una eccellente organizzazione degli eventi: sabato e domenica i bambini hanno potuto partecipare alle iniziative natalizie offerte dall’Associazione La Filastrocca in collaborazione con l’amministrazione comunale. Mercatini con tanto di caldarroste e undici installazioni visitabili, tra cui la casa di Babbo Natale e quella del Grinch. Volontari impegnati per l’undicesimo anno consecutivo e bambini in festa anche per i regalini ricevuti in piazza. Molto apprezzate la mostra canina e la lirica itinerante di Madame Operà. Quindici le associazioni che hanno preso parte all’iniziativa.