CIVITAVECCHIA – Ottima riuscita della prima iniziativa a favore della Fondazione Telethon a Civitavecchia. La Sala Convegni dell'Autorità di Sistema Portuale, gentilmente concessa come ogni anno, ha ospitato "Un'ora per la Ricerca" XI edizione, dove la dottoressa Silvia Gasparini, collaboratrice di Ricerca Fondazione Telethon nel progetto Patogenesi della Sindrome di Rett – ha spiegato il coordinatore provinciale Civitavecchia-Viterbo Anna Battaglini – ha illustrato l'importanza di sostenere la Ricerca Scientifica, specialmente la ricerca di base, che gradino dopo gradino, sale alla ricerca traslazionale, per giungere agli studi clinici terapeutici, punto d’arrivo dell’intero percorso di ricerca, processo lungo e delicato in cui la cura viene sperimentata su gruppi di pazienti, allo scopo di valutarne la sicurezza e l’efficacia. Tutti i dipendenti dell'Adsp hanno dato il loro contributo come pure i partecipanti, ricevendo il nuovo prodotto solidale "Cuoricini di cioccolato fondente o latte nello scrigno”, ognuno con una dolce dedica».

I Ragazzi dello Stendhal hanno accolto gli ospiti e i piccoli della scuola De Curtis, sotto l'attenta guida della maestra Laura Gurrado hanno allietato l'intera Autorità con le loro deliziose canzoni, piene di gioia; Maura Bonomo, giovanissima cantante, ma fedelissima all'evento, si è esibita conquistando il pubblico.

Numerosi i Punti di Raccolta dei Cuoricini: Negozio Benetton, Vlogging Tour, Bnl Civitavecchia, Avis Comunale Civitavecchia, Auser Civitavecchia, Palestra Vip, Asd Uliveto, vapoforno Campo dell'Oro, Pro loco Civitavecchia, Dolce e Salato, con l'elenco in fase di aggiornamento. I prossimi eventi saranno il XIII Trofeo Fondazione Telethon 8 dicembre Porto di Civitavecchia, la X Edizione Concerto - Filarmonica di Civitavecchia - Voci per l'Immacolata e la II edizione La Ricerca che Salva - Fiumicino.