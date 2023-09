TARQUINIA - Fabio Gagni in visita alla Domus del Mitreo, alla Civita di Tarquinia, per portare la vicinanza di tutta l'amministrazione dell'Università Agraria e dei produttori locali ai giovani archeologi impegnati negli scavi.

Il consigliere dell'Università Agraria, da mesi ormai vicino agli studenti, dei quali ha sostenuto anche le attività di crowdfunding, ha portato varie casse di prodotti tipici di Tarquinia ai giovani, organizzando una merenda ed illustrando ai ragazzi, provenienti per lo più dalle zone attorno a Verona, le specialità del territorio.

«E' sempre importante essere vicino ai giovani, specie a chi, come questi archeologi, sta scavando a beneficio di tutta la nostra comunità - afferma Gagni - Questi scavi aggiungono lustro al nome di Tarquinia, e sostenerli è un nostro dovere".

Gagni specifica che questa operazione non ha avuto alcun costo per le casse dell'Università Agraria, «poichè tutti i prodotti (pasta, miele, formaggio, carne, confetture, vini) sono stati acquistati a cura e spese» dello stesso consigliere Gagni e di alcuni produttori locali, che l'Università Agraria tiene a ringraziare «per l'impegno per il territorio e la consueta e preziosa vicinanza».

©RIPRODUZIONE RISERVATA