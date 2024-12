TARQUINIA - Mercatino enogastronomico della Tuscia il 9 e 10 dicembre, e Galleria solidale delle associazioni il 17 dicembre: sono queste le iniziative che presenta il consigliere dell'Università Agraria di Tarquinia Andrea Ortenzi per Natale. «Tipicità e solidarietà ci sembrano due parole che vanno a pennello per le festività natalizie, offrendoci l'opportunità di sostenere le nostre meravigliose aziende locali e di aiutare chi si spende per la comunità- spiega Ortenzi - E proprio questi sono gli obiettivi che condivido con l'amico e consigliere Fabio Gagni, con cui ho il piacere di lavorare fianco a fianco in queste iniziative, nell'ottica di far sì che i benefici degli eventi ricadano sul nostro tessuto sociale. Io e Gagni invitiamo le aziende locali ad aderire ai mercatini del 9 e 10 dicembre, e le associazioni all'iniziativa del 17 dicembre".

Ortenzi ricorda che sia i mercatini sia la galleria solidale si svolgeranno al chiuso, dunque al riparo da vento e pioggia, che l'adesione è gratuita e che è possibile scaricare i moduli di partecipazione dal sito dell'Università Agraria o chiamare il 3248070421. Ancora una volta il consigliere ha curato un'organizzazione pressochè priva di aggravi per le casse dell'Ente, ma ricca di contributi: "Le iniziative natalizie sono possibili grazie alla Camera di Commercio, con cui c'è stata un'ottima collaborazione, al supporto fondamentale della Pro loco, con particolare riguardo a Primo Andreini e Fabrizio Ercolani da subito entusiasti, a Viva Tarquinia e agli spunti arrivati da Maria Antonietta Valerioti, a tutte le aziende coinvolte, ai dipendenti dell'ente che sono preziosi. Ma soprattutto grazie alla collaborazione fondamentale dell'infaticabile Fabio Gagni, agli assessori che approvano con convinzione le mie proposte, e al presidente Alberto Tosoni, che mi sprona a realizzare ogni idea e trova anche il tempo per dare sostegno attivo. Sono convinto che essere amministratori significhi avere un ruolo che vada ben oltre il mero esprimere una votazione in consiglio, e sono grato a Tosoni che ci permette, anzi, ci invoglia ad essere attivi e propositivi, ragionando sempre a beneficio della comunità. Un riconoscimento di cuore va anche alle volontarie che mi stanno aiutando, Laura Liguori e Giuseppina Befani».

