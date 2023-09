ALLUMIERE - Ad Allumiere proseguono con grande successo gli eventi e gli appuntamenti del calendario dei festeggiamenti in onore della Madonna delle Grazie, molti dei quali all'insegna della tradizione e altri che sono vere e proprie novità. Grazie alla buona sinergia fra l'associazione Madonna delle Grazie e l'amministrazione comunale si stanno susseguendo mentre iniziative che stanno ottenendo un ottimo riscontro di pubblico. Nella notte del 7 settembre e nella giornata di ieri Allumiere e, in particolare, il Monte delle Grazie è stato invaso da pellegrini e devoti della Madonna delle Grazie provenienti da tutto il comprensorio: nel Santuario della Patrona della Diocesi di Civitavecchia-Tarquinia sono giunti pellegrinaggi a piedi da Civitavecchia, La Bianca, Tolfa e Monteromano; molto partecipate le celebrazioni liturgiche.

Per quanto riguarda gli eventi mondani ottimo riscontro, come ogni anno, per l'angolo dei poeti "abbraccio" in ottava rima a cura dell'associazionePieti Allumiere (Apa). Ieri sera, invece, nella piazza gremitissima si è svolto il live della popolare cantante Fiordaliso che ha conquistato tutti facendo cantare alla platea le sue canzoni che sono delle vere perle del patrimonio musicale italiano. Oggi e domani è possibile ammirare tanta bellezza e arte grazie alla 45^ edizione della mostra di opere artistiche "La Ferrata", nella quale espongono opere di pittura e scultura gli artisti collinari. Nell'ambito di questa rassegna si terrà "La Ferratina" nella quale sono protagonisti tutti gli studenti. La Ferratina è una mostra di pittura, scultura e manufatti artistici ed è organizzata dagli insegnanti e dagli alunni della scuola Primaria e Secondaria di Primo grado di Allumiere.

Oggi poi in paese è la giornata del Gran Premio Madonna delle Grazie che vede in gara tantissimi giovani promesse del ciclismo italiano. Questa prestigiosa corsa è organizzata dall’Associazione Madonna delle Grazie in collaborazione con il “Gruppo Ciclistico Allumiere” di Aldo Mascitti e l’amministrazione comunale e si svolgerà oggi pomeriggio, a partire dalle 16.30.

Alle 12 invece è in programma un momento molto particolare ed emozionante: nel Parco del Risanamento avverrà, infatti, l'inaugurazione di due panchine artistiche: una dedicate al Palio e alle Contrade e una in memoria del ciclista Alvaro Faggiani. Questa iniziativa è targata Comune di Allumiere, Associazione Madonna delle Grazie e Pittrici di Allumiere.

Le pittrici che hanno realizzato le due panchine sono: Elisabetta Casu,

Stefania Piroli, Marina Compagnucci, Maria Assunta Rasicci, Giulia Perla, Ilaria Ciambella e Teresa Boggi. Sulla scia delle panchine già realizzate le eccezionali pittrici hanno avuto l'idea di dedicarne una al Palio, mentre l'altra è stata commissionata dall'Associazione Madonna delle Grazie. La delegata alle Pari Opportunità Alessia Brancaleoni e il sindaco di Allumiere, Luigi Landi hanno evidenziato: "È stato bello vedere la disponibilità di queste signore che hanno dedicato il loro tempo a disposizione del bene comune. L'arte come strumento di comunicazione è un forte messaggio di gentilezza". La giornata odierna si chiuderà stasera in piazza della Repubblica con il live del gruppo collinare degli Odissea che proporranno musica degli anni '60 - '70 - '80. Domani pomeriggio, a partire dalle 16, imperdibile appuntamento con la tradizionale "Corsa dei Somari in Linea" organizzata dal Comune di Allumiere, in particolare del delegato al Palio Augusto Superchi, dell'Università Agraria e della Pro Loco. Questa amata e partecipata manifestazione è la più antica corsa di asini di Allumiere; si colloca all’interno del calendario dei festeggiamenti in onore della Madonna delle Grazie ed è da tutti sentita come una sorta di colpo di coda del Palio delle Contrade, giunto questo anno alla sua 57° edizione. La formula della corsa è quella classica delle batterie a due.Via Roma sarà interrata e sarà posta la doppia transennatura per la sicurezza degli asini, dei fantini e del pubblico. A questa amata corsa parteciperanno una trentina di somari delle scuderie delle varie Contrade e di privati. Si disputeranno batterie a due con partenza dalle gabbie , chi vince passa il turno fino a che ne rimarranno in gara 4: i due vincitori si sfideranno per la finale del primo e secondo posto, mentre i due sconfitti gareggeranno per il terzo e quarto posto.

Domenica sera, a partire dalle ore 21.30, in piazza della Repubblica ci sarà la proiezione del video del 57° Palio delle Contrade realizzato da Mirror Media grazie all'eccezionale duo composto da Luigi Sestili e Fabrizio Antonacci.