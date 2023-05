ALLUMIERE - TOLFA - In collina ieri e oggi i comuni di Allumiere e Tolfa hanno partecipato con iniziative diverse alla ''Settimana del Sollievo''. A Tolfa il comune ha partecipato alla ''Settimana del Sollievo'' promossa dalla Asl Roma 4 per promuovere e sensibilizzare la cultura del sollievo dalla sofferenza. Ieri in piazza Vittorio Veneto, a partire dalle ore 16,30, l'amministrazione comunale guidata dalla sindaca Stefania Bentivoglio ha dedicato la quercia secolare alle cure palliative. Ad Allumiere invece appuntamento oggi alle 11.30 nel giardino della parrocchia Nostra Signora di Lourdes nella frazione di La Bianca dove verrà installata la panchina artistica. "La panchina, per definizione, è un arredo urbano esterno, realizzata per i cittadini ed in funzione delle loro necessità. A volte perdono la loro funzione principale, ovvero luogo di sosta, ma diventano stele dove ricordare un amore, lasciare un messaggio al mondo, certificare la propria esistenza di vita - per questo abbiamo scelto di dedicare una panchina alle cure palliative nella giornata del sollievo , dove le nostre artiste Marina Compagnucci, Giulia Perla e Elisabetta Casu hanno dipinto un prato con farfalle e fiori con la frase “ il profumo del sollievo dona leggerezza alla vita».