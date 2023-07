ALLUMIERE - Pescia Romana, La Nocchia e La Caballera: queste le squadre che sono saliti sui tre gradini del podio sabato ad Allumiere.

Nella splendida cornice della Cava Gangalandi, famosa per la sua bellezza e suggestività, si è svolta come ormai da tradizione la XVII edizione della “Notte del Buttero” e questa volta a trionfare è stato il team Pescia Romana, a seguire le squadre collinari de La Nocchia (2° posto) e La Caballera (3° posto).

Inserendosi nella tradizione delle terre allumierasche, che vedono la figura del buttero come una delle più importanti nella storia della comunità di Allumiere, è stata riproposta questa giostra equestre, spettacolare per la sua ambientazione notturna a ridosso di una delle più belle località di Allumiere, la Cava Gangalandi.

Questa manifestazione, organizzata dal Comune di Allumiere, dall’Università Agraria di Allumiere, dall’Associazione Nazionale del Cavallo Tolfetano, dalla Contrada La Bianca coadiuvate dalla Pro Loco di Allumiere, ha fatto rivivere, almeno per una notte, la leggendaria figura del Buttero allumierasco.

Diciassette sono state le squadre partecipanti, più di 50 i cavalieri, provenienti da tutta la Maremma laziale: questi si sono sfidati nelle due classiche gare, ossia una gara di abilità, che prevedeva uno slalom con varie tipologie di ostacoli, come il fantoccio con l’anello, la siepe, l’arco di fuoco, che i cavalieri hanno dovuto compiere con una staffetta; l'altra prova è stata il classico gioco di velocità del cappello, dove cavalieri di due squadre si sono affrontati creando uno spettacolo attraente e vorticoso.

Primo posto per la squadra “Pescia Romana”, che dal nome palesa la provenienza dei cavalieri, composta da Tiziano De Grossi su Lola, Claudio Angeletti su Velia e Alessio Cavallaro su Priscilla: questo team ha totalizzato tra il primo ed il secondo gioco un tempo di 158,68.

A pochi secondi di distanza si è classificata la squadra de “La Nocchia” con Alessio Testa su Principessa, Alberto Perfetti su Shakira e Fabrizio Fronti su Ciuffetto: questo team ha totalizzato un tempo di 158,93.

Terzo posto con 175,82 per il team de La Caballera composto da Moreno Olivetti su Cecilia, Stefano Olivetti su Pestifera e Fabrizio Chima su Murientes.

Una menzione speciale è stata fatta per tre giovanissimi cavalieri Giulia Di Bartolomeo di 8 anni, Alessio Patrizi di 12 anni ed Andrea Corrado di 13 che, ancora una volta, dimostrano come questa manifestazione possa costituire un momento di prova per il vivaio dei “piccoli butteri” proprio per il clima di serenità, di passione e di amore che si respira durante la “Notte del Buttero”.

Moltissimi tra i cavalieri che ancora oggi gareggiano hanno iniziato proprio dalla “Notte del Buttero”. Soddisfatti gli organizzatori che danno appuntamento a tutti i cavalieri e a tutto il pubblico al prossimo anno.

©RIPRODUZIONE RISERVATA